Aatıf Chahechouhe'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı
17 Ocak 2019, Perşembe
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Aatıf Chahechouhe'dan 'ye veda mesajı

Aatıf Chahechouhe'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

'nin sezon sonuna kadar kiralanması için ile anlaşmaya vardığı Aatıf Chahechouhe, veda mesajı yayımladı.

Faslı futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Fenerbahçe camiasında bulunduğum süre içerisinde bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim." ifadesini kullandı.



  1. 18.1.2019 01:30
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