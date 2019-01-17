10 numara iddia – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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iddia

10 numara iddia

Romanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Craiova forması giyen Mitrita için F.Bahçe ile Torino'nun yarışa girdiği ileri sürüldü.

Romanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Craiova forması giyen Mitrita için F.Bahçe ile Torino'nun yarışa girdiği ileri sürüldü. Rumen ekibinde pozisyonunda forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği de belirtildi. Bu arada Mitrita, Craiova ile Romanya Ligi'nde forma giydiği 18 maçta 13 gol attı.
  1. 17.1.2019
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