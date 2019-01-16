Kameni ile feshedildi

Kamerun basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli kaleci kendisine önerilen sözleşme feshini kabul etti. Kameni'nin 2,2 milyon euro'luk maaşından vazgeçip sözleşmesini feshetmesi sürpriz olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz yıl 1 dakika bile oynamadan 2.2 milyon euro alan Kameni, yönetimin teklifini olumlu karşıladı.



DIİRAR GÖZE GİRDİ



Kadro dışı kaldığı dönemde Brugge ile anlaşan ancak Antalya kampı ve hazırlık maçında gösterdiği performansla alkış alan Nabil Dirar, teknik patron Ersun Yanal'ın gözüne girdi. Yanal'ın 33 yaşındaki Faslı futbolcu ile önümüzdeki günlerde kendisinden beklentileri üzerine bir konuşma yapacağı ve kulüpteki kesin durumunun bu görüşme sonrası netleşeceği bildirildi.



FERDİ'YE YAKIN MARKAJ



Yanal'ın yakından ilgilendiği bir diğer ismin de Ferdi Kadıoğlu olduğu bildirildi. Sezonun ilk yarısında hiç forma şansı bulamayan 19 yaşındaki oyuncuyu AZ ile oynanan maçta 11 başlatan sarı-lacivertli hocanın, genç futbolcu ile görüşmeler yapıp daha sıkı çalışması yönünde motive ettiği kaydedildi. Ferdi, ilk yarıda hiç oynayamadığı için ara dönemde ayrılmayı düşünüyordu.



STAT VE MÜZEDE NEŞELİ ANLAR



Fenerbahçe'nin bu sezon başından beri uyguladığı stat turu devam ediyor. Kulübün dünkü konuğu Ayazma İlkokulu öğrencileri oldu. Stadı gezen öğrenciler, daha sonra kupaların yer aldığı müzede vakit geçirdi.



HOCA HEYECAN GETİRDİ



Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin durumu hakkında açıklama yaptı: "Fenerbahçe yapılanma bir sürecinden geçiyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Ersun hoca takıma ayrı bir heyecan getirdi. Takımın fizik kalitesini artırır."?