Kameni ile feshedildi
Kadro dışı kalan Kameni ile yollar ayrılıyor.
Kamerun basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli kaleci kendisine önerilen sözleşme feshini kabul etti. Kameni'nin 2,2 milyon euro'luk maaşından vazgeçip sözleşmesini feshetmesi sürpriz olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz yıl 1 dakika bile oynamadan 2.2 milyon euro alan Kameni, yönetimin teklifini olumlu karşıladı.
DIİRAR GÖZE GİRDİ
Kadro dışı kaldığı dönemde Brugge ile anlaşan ancak Antalya kampı ve hazırlık maçında gösterdiği performansla alkış alan Nabil Dirar, teknik patron Ersun Yanal'ın gözüne girdi. Yanal'ın 33 yaşındaki Faslı futbolcu ile önümüzdeki günlerde kendisinden beklentileri üzerine bir konuşma yapacağı ve kulüpteki kesin durumunun bu görüşme sonrası netleşeceği bildirildi.
FERDİ'YE YAKIN MARKAJ
Yanal'ın yakından ilgilendiği bir diğer ismin de Ferdi Kadıoğlu olduğu bildirildi. Sezonun ilk yarısında hiç forma şansı bulamayan 19 yaşındaki oyuncuyu AZ ile oynanan maçta 11 başlatan sarı-lacivertli hocanın, genç futbolcu ile görüşmeler yapıp daha sıkı çalışması yönünde motive ettiği kaydedildi. Ferdi, ilk yarıda hiç oynayamadığı için ara dönemde ayrılmayı düşünüyordu.
STAT VE MÜZEDE NEŞELİ ANLAR
Fenerbahçe'nin bu sezon başından beri uyguladığı stat turu devam ediyor. Kulübün dünkü konuğu Ayazma İlkokulu öğrencileri oldu. Stadı gezen öğrenciler, daha sonra kupaların yer aldığı müzede vakit geçirdi.
HOCA HEYECAN GETİRDİ
Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin durumu hakkında açıklama yaptı: "Fenerbahçe yapılanma bir sürecinden geçiyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Ersun hoca takıma ayrı bir heyecan getirdi. Takımın fizik kalitesini artırır."?
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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