Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların salonda yapılan denge egzersizleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra sahaya çıkan futbolcuların 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları yaptığı kaydedildi.
Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
- 16.1.2019 23:17
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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