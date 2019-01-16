Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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, Ümraniyespor maçına hazır

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır

, 'nda yarın Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

, 'nda yarın Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana futbolcuların salonda yapılan denge egzersizleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra sahaya çıkan futbolcuların 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

  1. 16.1.2019 23:17
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