Fenerbahçe Perfumerias Avenida'yı 64-62 yendi
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 64-62 yendi.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 64-62 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 6. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Andrei Sharapa (Belarus), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Blaz Zupancic (Slovenya)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Hartley 9, Zandalasini 6, Vaughn 14, Verameyenka 10, Tuğçe Canıtez 1, Plum 18, Stokes, Ayşe Cora, Sottana
Perfumerias Avenida: Dominguez 10, Eldebrink 8, Elonu 9, Givens 11, Robinson 8, Gil 9, Arrojo, Asurmendi 3, De Souza 4
1. Periyot: 18-22
Devre: 31-32
3. Periyot: 44-51
Beş faulle çıkan: 36.14 Gil (Perfumerias Avenida)
- 16.1.2019 23:17
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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