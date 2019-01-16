Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 64-62 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 6. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.



Salon: Metro Enerji

Hakemler: Andrei Sharapa (Belarus), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Blaz Zupancic (Slovenya)

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Hartley 9, Zandalasini 6, Vaughn 14, Verameyenka 10, Tuğçe Canıtez 1, Plum 18, Stokes, Ayşe Cora, Sottana

Perfumerias Avenida: Dominguez 10, Eldebrink 8, Elonu 9, Givens 11, Robinson 8, Gil 9, Arrojo, Asurmendi 3, De Souza 4

1. Periyot: 18-22

Devre: 31-32

3. Periyot: 44-51

Beş faulle çıkan: 36.14 Gil (Perfumerias Avenida)