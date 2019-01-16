Fenerbahçe Opet sahasında kazandı! – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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sahasında kazandı!

Fenerbahçe Opet sahasında kazandı!

13. hafta karşılaşmasında , sahasında 'ı 3-0 yendi.

13. hafta karşılaşmasında , sahasında 'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Dündar (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Merve Dalbeler)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Lee, Bahar Akbay, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Seray Altay)

Setler: 25-21, 25-20, 25-22

Süre: 73 dakika (24, 23, 26)

  1. 16.1.2019 23:15
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