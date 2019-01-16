Fenerbahçe Opet sahasında kazandı!
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener
Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Merve Dalbeler)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Lee, Bahar Akbay, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Seray Altay)
Setler: 25-21, 25-20, 25-22
Süre: 73 dakika (24, 23, 26)
- 16.1.2019 23:15
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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