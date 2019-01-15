Samatta için serveti tepti

Genk, Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği isimlerden Mbwana Samatta için Cardiff City'den gelen 13 milyon euro'luk teklifi reddetti. Belçika basını, Genk'in 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Tanzanyalı forveti 15 milyon euro'nun altında bir rakama bırakmak istemediğini yazdı. 26 yaşındaki Samatta, Genk formasıyla 31 maçta 24 gol kaydetti.