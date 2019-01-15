Samatta için serveti tepti – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Samatta için serveti tepti

Samatta için serveti tepti

, 'ın da kadrosunda görmek istediği isimlerden için 'den gelen 13 milyon euro'luk teklifi reddetti.

, 'ın da kadrosunda görmek istediği isimlerden için 'den gelen 13 milyon euro'luk teklifi reddetti. basını, Genk'in 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Tanzanyalı forveti 15 milyon euro'nun altında bir rakama bırakmak istemediğini yazdı. 26 yaşındaki Samatta, Genk formasıyla 31 maçta 24 gol kaydetti.

  1. 15.1.2019
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