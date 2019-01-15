Samatta için serveti tepti
Genk, Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği isimlerden Mbwana Samatta için Cardiff City'den gelen 13 milyon euro'luk teklifi reddetti.
Genk, Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği isimlerden Mbwana Samatta için Cardiff City'den gelen 13 milyon euro'luk teklifi reddetti. Belçika basını, Genk'in 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Tanzanyalı forveti 15 milyon euro'nun altında bir rakama bırakmak istemediğini yazdı. 26 yaşındaki Samatta, Genk formasıyla 31 maçta 24 gol kaydetti.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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