Öktem rekor kırdı
Fenerbahçeli atlet Rümeysa Öktem, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Salon Olimpik Deneme müsabakalarında yüksek atlamada 25 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.
Fenerbahçeli atlet Rümeysa Öktem, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Salon Olimpik Deneme müsabakalarında yüksek atlamada 25 yıllık Türkiye rekorunu kırdı. Öktem, 1,82 atladı ve kendi en iyi derecesini de 7 santimetre geliştirdi. Sarı-lacivertli sporcu, 1994'ten kalan U20 kadınlar Türkiye salon rekorunu kırdı.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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