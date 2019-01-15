Öktem rekor kırdı

Fenerbahçeli atlet Rümeysa Öktem, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Salon Olimpik Deneme müsabakalarında yüksek atlamada 25 yıllık Türkiye rekorunu kırdı. Öktem, 1,82 atladı ve kendi en iyi derecesini de 7 santimetre geliştirdi. Sarı-lacivertli sporcu, 1994'ten kalan U20 kadınlar Türkiye salon rekorunu kırdı.