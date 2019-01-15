Öktem rekor kırdı – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Öktem rekor kırdı

Öktem rekor kırdı

Fenerbahçeli atlet , 'un ev sahipliği yaptığı müsabakalarında 25 yıllık rekorunu kırdı.

Fenerbahçeli atlet , 'un ev sahipliği yaptığı müsabakalarında 25 yıllık rekorunu kırdı. Öktem, 1,82 atladı ve kendi en iyi derecesini de 7 santimetre geliştirdi. Sarı-lacivertli sporcu, 1994'ten kalan U20 kadınlar Türkiye salon rekorunu kırdı.

  1. 15.1.2019
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