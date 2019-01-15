"Keşke Fenerbahçe’de kalabilseydim"
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan beri kadro dışı olan ve sezon sonuna kadar Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan beri kadro dışı olan ve sezon sonuna kadar Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu TRT Spor'a konuşarak "Fenerbahçe ligin zirvesinde olmayı hak eden bir kulüptür. Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup F.Bahçe'de kalabilseydim" dedi.
- 15.1.2019
-
Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
-
John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
-
Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
"Keşke Fenerbahçe’de kalabilseydim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.