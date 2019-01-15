"Keşke Fenerbahçe’de kalabilseydim"

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan beri kadro dışı olan ve sezon sonuna kadar Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu TRT Spor'a konuşarak "Fenerbahçe ligin zirvesinde olmayı hak eden bir kulüptür. Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup F.Bahçe'de kalabilseydim" dedi.