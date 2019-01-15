"Keşke Fenerbahçe’de kalabilseydim" – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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"Keşke ’de kalabilseydim"

"Keşke Fenerbahçe’de kalabilseydim"

'de geçtiğimiz sezondan beri olan ve sezon sonuna kadar 'a kiralanan , sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

'de geçtiğimiz sezondan beri olan ve sezon sonuna kadar 'a kiralanan , sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Spor'a konuşarak "Fenerbahçe ligin zirvesinde olmayı hak eden bir kulüptür. Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup F.Bahçe'de kalabilseydim" dedi.

  1. 15.1.2019
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