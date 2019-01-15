Kameni yolcu

Kadroda düşünülmeyen ve lisansı askıya alınan Carlos Kameni ile sonunda yollar ayrılıyor. Kamerun basınına göre tecrübeli eldiven, Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeyi kabul etti. 34 yaşındaki file bekçisi yıllık 2.2 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.