Kameni yolcu – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Kameni yolcu

Kameni yolcu

Kadroda düşünülmeyen ve lisansı askıya alınan ile sonunda yollar ayrılıyor.

Kadroda düşünülmeyen ve lisansı askıya alınan ile sonunda yollar ayrılıyor. Kamerun basınına göre tecrübeli eldiven, ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeyi kabul etti. 34 yaşındaki file bekçisi yıllık 2.2 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.

  1. 15.1.2019
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