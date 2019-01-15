Kameni yolcu
Kadroda düşünülmeyen ve lisansı askıya alınan Carlos Kameni ile sonunda yollar ayrılıyor.
Kadroda düşünülmeyen ve lisansı askıya alınan Carlos Kameni ile sonunda yollar ayrılıyor. Kamerun basınına göre tecrübeli eldiven, Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeyi kabul etti. 34 yaşındaki file bekçisi yıllık 2.2 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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