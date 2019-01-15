Fernandao Brezilya’ya dönüyor – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fernandao Brezilya’ya dönüyor

Fernandao ’ya dönüyor

Fernandao Brezilya’ya dönüyor

Sezon başında 'ya satılan , eski takımı 'ya dönmeye hazırlanıyor.

Sezon başında 'ya satılan , eski takımı 'ya dönmeye hazırlanıyor. medyası, Bahia'nın golcü oyuncunun transferi için pazarlık halinde olduğunu yazdı. 31 yaşındaki Fernandao da yaptığı açıklamada, "Bahia benim için bir aile gibi. Umarım geri dönerim" dedi. Fernandao, Al Wahda'da 14 maça çıkarken 3 gol attı.

  1. 15.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fernandao Brezilya’ya dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN