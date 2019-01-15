Fernandao Brezilya’ya dönüyor
Sezon başında Al Wahda'ya satılan Jose Fernandao, eski takımı Bahia'ya dönmeye hazırlanıyor.
Sezon başında Al Wahda'ya satılan Jose Fernandao, eski takımı Bahia'ya dönmeye hazırlanıyor. Brezilya medyası, Bahia'nın golcü oyuncunun transferi için pazarlık halinde olduğunu yazdı. 31 yaşındaki Fernandao da yaptığı açıklamada, "Bahia benim için bir aile gibi. Umarım geri dönerim" dedi. Fernandao, Al Wahda'da 14 maça çıkarken 3 gol attı.
- 15.1.2019
-
Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
-
John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
-
Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
Fernandao Brezilya’ya dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.