Fernandao Brezilya’ya dönüyor

Sezon başında Al Wahda'ya satılan Jose Fernandao, eski takımı Bahia'ya dönmeye hazırlanıyor. Brezilya medyası, Bahia'nın golcü oyuncunun transferi için pazarlık halinde olduğunu yazdı. 31 yaşındaki Fernandao da yaptığı açıklamada, "Bahia benim için bir aile gibi. Umarım geri dönerim" dedi. Fernandao, Al Wahda'da 14 maça çıkarken 3 gol attı.