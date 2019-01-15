Dennis için 4 milyon Euro – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Dennis için 4 milyon Euro

Dennis için 4 milyon Euro

Voetbal24 sitesi, 'ün 'den için gelen 4 milyon euro'luk teklifi kabul etmediğini yazdı.

Voetbal24 sitesi, 'ün 'den için gelen 4 milyon euro'luk teklifi kabul etmediğini yazdı. 21 yaşındaki oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da forma giyiyor. Damien Comolli'nin gözdelerinden olan Dennis, bu sezon ligde 12 maçta 5 gol attı.

  1. 15.1.2019
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