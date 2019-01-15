Avrupa’nın favorisi Fenerbahçe – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Avrupa’nın favorisi

Avrupa’nın favorisi Fenerbahçe

İddaa, 'in şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İddaa, 'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. Listeye göre 18 maçta 16 galibiyet alan lider Beko, 2.60 ile favori haline geldi. Bir önceki favori CSKA arka arkaya gelen mağlubiyetlerle 3.10 orana yükseldi ve listede bir basamak geriledi. Fenerbahçe'yi takibini sürdüren ise 3.25 ile üçüncü sırada gösterildi. EuroLeague'de flaş bir sezon geçiren , 12.00 oran ile 4. sırayı ile paylaştı.

  1. 15.1.2019
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