Avrupa’nın favorisi Fenerbahçe

İddaa, THY EuroLeague'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. Listeye göre 18 maçta 16 galibiyet alan lider Fenerbahçe Beko, 2.60 ile favori haline geldi. Bir önceki favori CSKA Moskova arka arkaya gelen mağlubiyetlerle 3.10 orana yükseldi ve listede bir basamak geriledi. Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Real Madrid ise 3.25 ile üçüncü sırada gösterildi. EuroLeague'de flaş bir sezon geçiren Anadolu Efes, 12.00 oran ile 4. sırayı Olympiakos ile paylaştı.