Avrupa’nın favorisi Fenerbahçe
İddaa, THY EuroLeague'in şampiyonluk oranlarını güncelledi.
İddaa, THY EuroLeague'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. Listeye göre 18 maçta 16 galibiyet alan lider Fenerbahçe Beko, 2.60 ile favori haline geldi. Bir önceki favori CSKA Moskova arka arkaya gelen mağlubiyetlerle 3.10 orana yükseldi ve listede bir basamak geriledi. Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Real Madrid ise 3.25 ile üçüncü sırada gösterildi. EuroLeague'de flaş bir sezon geçiren Anadolu Efes, 12.00 oran ile 4. sırayı Olympiakos ile paylaştı.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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