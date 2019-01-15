Alo! Yunus, ben Volkan

Gaziantep'te uzun süredir kanser tedavisi gören 14 yaşındaki Yunus Samet Atalay, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile görüntülü arama yoluyla görüştü. Büyük mutluluk yaşayan Yunus Samet, sevincinden gözyaşlarını tutamadı. Volkan, genç hayranına imzalı formasını hediye etti. Yunus, başkan Ali Koç'la da tanışmak istediğini söyledi.