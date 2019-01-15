Alo! Yunus, ben Volkan
Gaziantep'te uzun süredir kanser tedavisi gören 14 yaşındaki Yunus Samet Atalay, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile görüntülü arama yoluyla görüştü.
Gaziantep'te uzun süredir kanser tedavisi gören 14 yaşındaki Yunus Samet Atalay, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile görüntülü arama yoluyla görüştü. Büyük mutluluk yaşayan Yunus Samet, sevincinden gözyaşlarını tutamadı. Volkan, genç hayranına imzalı formasını hediye etti. Yunus, başkan Ali Koç'la da tanışmak istediğini söyledi.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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