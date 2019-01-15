Alo! Yunus, ben Volkan – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Alo! Yunus, ben Volkan

Alo! Yunus, ben Volkan

'te uzun süredir tedavisi gören 14 yaşındaki , kalecisi ile görüntülü arama yoluyla görüştü.

'te uzun süredir tedavisi gören 14 yaşındaki , kalecisi ile görüntülü arama yoluyla görüştü. Büyük mutluluk yaşayan Yunus Samet, sevincinden gözyaşlarını tutamadı. Volkan, genç hayranına imzalı formasını hediye etti. Yunus, başkan 'la da tanışmak istediğini söyledi.

  1. 15.1.2019
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