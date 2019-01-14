Yunus Samet'e Volkan Demirel sürprizi
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Yunus Samet'e Volkan Demirel sürprizi

Gaziantep'teki özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören 14 yaşındaki Atalay, üyeleri aracılığıyla, hayranı olduğu kaleci ile telefonla görüntülü görüşme imkanı buldu.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi ile medikal onkoloji bölümlerinde uzun süredir tedavi gören Atalay'a büyük bir tutkuyla bağlı olduğu takımı Fenerbahçe'nin taraftarlarından büyük bir sürpriz gerçekleştirildi.

Başhekim Sadreddin Haksal'ın da desteğiyle Yunus Samet için bir araya gelen üyeleri, 14 yaşındaki gencin en büyük hayalini gerçekleştirerek, sarı-lacivertli ekibin kalecisi ile görüntülü konuşmasını sağladı.

Karşısında Volkan Demirel'i gören Yunus Samet, sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Kaleci Volkan Demirel de Gaziantep'e gelince ziyarette bulunmak istediğini belirttiği Yunus Samet'e imzalı bir formasını hediye etti.

  1. 14.1.2019 18:28
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