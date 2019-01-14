Skrtel harekatı – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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harekatı

Skrtel harekatı

sonunda sözleşmesi sona erecek 'e imza attırmayı hedefleyen 'de hareketli günler yaşanıyor.

sonunda sözleşmesi sona erecek 'e imza attırmayı hedefleyen 'de hareketli günler yaşanıyor. Yıllık 4 milyon euro kazanan Slovak yıldıza yaptığı yeni teklifte ücreti 2 milyona düşüren sarı-lacivertliler, "Sezon sonu görüşelim" yanıtı almıştı. G.Rangers'ın da listesinde olan 34 yaşındaki stopere 2 yıllık daha imza attırmayı planlayan yönetim, tüm şartları zorluyor. Teknik direktör 'ın da bu oyuncunun kalmasını istediği belirtiliyor.

  1. 14.1.2019
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