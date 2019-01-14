Scout ekibinden Fransa çıkarması

Fenerbahçe scoutlarının dün Ligue 1'de oynanan Nantes- Rennes maçını izlediği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin iki takımdan bazı oyuncularla ilgilendiği belirtiliyor. Bu isimlerin Rennes'in Torino'dan kiraladığı forvet Mbaye Niang ile Nantes'ın kanat oyuncuları Limbombe ve Del Castillo oldukları ileri sürüldü.



LİMBOMBE'DEN 1 GOL VE 1 ASİST

Mbaye Niang bu sezon (düne kadar) 11 maçta 1 gol attı. 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi Torino'da bulunuyor. 24 yaşındaki Limbombe'nin Nantes'da 14 maçta 1 gol, 1 asisti var. 22 yaşındaki Del Castillo ise 21 maçta 1 asist gerçekleştirdi.