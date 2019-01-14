Scout ekibinden Fransa çıkarması
Fenerbahçe scoutlarının dün Ligue 1'de oynanan Nantes- Rennes maçını izlediği bildirildi.
Fenerbahçe scoutlarının dün Ligue 1'de oynanan Nantes- Rennes maçını izlediği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin iki takımdan bazı oyuncularla ilgilendiği belirtiliyor. Bu isimlerin Rennes'in Torino'dan kiraladığı forvet Mbaye Niang ile Nantes'ın kanat oyuncuları Limbombe ve Del Castillo oldukları ileri sürüldü.
LİMBOMBE'DEN 1 GOL VE 1 ASİST
Mbaye Niang bu sezon (düne kadar) 11 maçta 1 gol attı. 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi Torino'da bulunuyor. 24 yaşındaki Limbombe'nin Nantes'da 14 maçta 1 gol, 1 asisti var. 22 yaşındaki Del Castillo ise 21 maçta 1 asist gerçekleştirdi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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