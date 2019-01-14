Scout ekibinden Fransa çıkarması – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Scout ekibinden çıkarması

Scout ekibinden Fransa çıkarması

scoutlarının dün Ligue 1'de oynanan maçını izlediği bildirildi.

scoutlarının dün Ligue 1'de oynanan maçını izlediği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin iki takımdan bazı oyuncularla ilgilendiği belirtiliyor. Bu isimlerin Rennes'in Torino'dan kiraladığı forvet ile Nantes'ın kanat oyuncuları Limbombe ve oldukları ileri sürüldü.

LİMBOMBE'DEN 1 GOL VE 1 ASİST
Mbaye Niang bu sezon (düne kadar) 11 maçta 1 gol attı. 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi Torino'da bulunuyor. 24 yaşındaki Limbombe'nin Nantes'da 14 maçta 1 gol, 1 asisti var. 22 yaşındaki Del Castillo ise 21 maçta 1 asist gerçekleştirdi.

  1. 14.1.2019
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