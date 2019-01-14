Puan tablosuna bakmıyoruz – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Puan tablosuna bakmıyoruz

Puan tablosuna bakmıyoruz

Avrupa Ligi son 32 turunda ile karşılaşacak Zenit'in forveti Artem Dzyuba, sarı-lacivertli takımın 'nin en iyilerinden olduğunu söyledi.

Avrupa Ligi son 32 turunda ile karşılaşacak Zenit'in forveti Artem Dzyuba, sarı-lacivertli takımın 'nin en iyilerinden olduğunu söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, "Eşit şartlarda bir eşleşme olacak. Fenerbahçe, Türk futbolunun en iyi takımlarından birisi. En iyi zamanda olmadığı çok net gözüküyor ama biz onların puan durumundaki yerine bakmıyoruz" dedi.

  1. 14.1.2019
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