Puan tablosuna bakmıyoruz

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Zenit'in forveti Artem Dzyuba, sarı-lacivertli takımın Türkiye'nin en iyilerinden olduğunu söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, "Eşit şartlarda bir eşleşme olacak. Fenerbahçe, Türk futbolunun en iyi takımlarından birisi. En iyi zamanda olmadığı çok net gözüküyor ama biz onların puan durumundaki yerine bakmıyoruz" dedi.