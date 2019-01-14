Puan tablosuna bakmıyoruz
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Zenit'in forveti Artem Dzyuba, sarı-lacivertli takımın Türkiye'nin en iyilerinden olduğunu söyledi.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Zenit'in forveti Artem Dzyuba, sarı-lacivertli takımın Türkiye'nin en iyilerinden olduğunu söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, "Eşit şartlarda bir eşleşme olacak. Fenerbahçe, Türk futbolunun en iyi takımlarından birisi. En iyi zamanda olmadığı çok net gözüküyor ama biz onların puan durumundaki yerine bakmıyoruz" dedi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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