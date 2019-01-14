Mehmet Ekici geri sayımda
Kamp döneminin yıldızı Mehmet Ekici, ikinci yarı öncesi geri sayıma geçti.
Kamp döneminin yıldızı Mehmet Ekici, ikinci yarı öncesi geri sayıma geçti. Antrenmanlardaki çalışkanlığının yanı sıra Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında performansıyla yıldızlaşan Mehmet, ikinci yarıda 11'in vazgeçilmezi olacağını kanıtladı. İdmanlardaki verileriyle en iyilerden biri olan yıldız futbolcunun kupadaki Ümraniye sınavına da 11'de başlaması bekleniyor. Ekici'nin teknik direktör Ersun Yanal'ın oyun planında da önemli yer tuttuğu belirtiliyor.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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