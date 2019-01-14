Mehmet Ekici geri sayımda

Kamp döneminin yıldızı Mehmet Ekici, ikinci yarı öncesi geri sayıma geçti. Antrenmanlardaki çalışkanlığının yanı sıra Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında performansıyla yıldızlaşan Mehmet, ikinci yarıda 11'in vazgeçilmezi olacağını kanıtladı. İdmanlardaki verileriyle en iyilerden biri olan yıldız futbolcunun kupadaki Ümraniye sınavına da 11'de başlaması bekleniyor. Ekici'nin teknik direktör Ersun Yanal'ın oyun planında da önemli yer tuttuğu belirtiliyor.