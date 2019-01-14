Kupa mesaisi bugün başlıyor

Antalya'da devre arası kampını gerçekleştiren Fenerbahçe, iki günlük iznin ardından bugün çalışmalara başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk sınavında perşembe günü Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalışacak olan Fenerbahçe, tam kadro sahadaki yerini alacak.