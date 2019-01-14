Kupa mesaisi bugün başlıyor – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Kupa mesaisi bugün başlıyor

Kupa mesaisi bugün başlıyor

'da gerçekleştiren , iki günlük iznin ardından bugün çalışmalara başlayacak.

'da gerçekleştiren , iki günlük iznin ardından bugün çalışmalara başlayacak. son 16 turu ilk sınavında perşembe günü Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktör yönetiminde tesislerinde çalışacak olan Fenerbahçe, tam kadro sahadaki yerini alacak.

  1. 14.1.2019
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