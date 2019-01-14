Kupa mesaisi bugün başlıyor
Antalya'da devre arası kampını gerçekleştiren Fenerbahçe, iki günlük iznin ardından bugün çalışmalara başlayacak.
Antalya'da devre arası kampını gerçekleştiren Fenerbahçe, iki günlük iznin ardından bugün çalışmalara başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk sınavında perşembe günü Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalışacak olan Fenerbahçe, tam kadro sahadaki yerini alacak.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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