Janssen golle döndü
Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık oynayıp Tottenham Hotspur'a dönen Vincent Janssen, 8 aylık gol orucuna son verdi.
Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık oynayıp Tottenham Hotspur'a dönen Vincent Janssen, 8 aylık gol orucuna son verdi. Ayağındaki sakatlıktan sonra geçen hafta sahalara dönen Hollandalı forvet, Tottenham U23 takımının West Ham U23'le oynadığı maçta fileleri havalandırmayı başardı. Janssen son golünü 14 Mayıs 2018'de Fenerbahçe formasıyla Karabükspor'a atmıştı.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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