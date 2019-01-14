Janssen golle döndü – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Janssen golle döndü

Janssen golle döndü

'de geçen sezon kiralık oynayıp 'a dönen , 8 aylık gol orucuna son verdi.

'de geçen sezon kiralık oynayıp 'a dönen , 8 aylık gol orucuna son verdi. Ayağındaki sakatlıktan sonra geçen hafta sahalara dönen Hollandalı forvet, Tottenham takımının West Ham U23'le oynadığı maçta fileleri havalandırmayı başardı. Janssen son golünü 14 Mayıs 2018'de Fenerbahçe formasıyla 'a atmıştı.

  1. 14.1.2019
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