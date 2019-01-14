Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 8'e 4 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman tam sahada gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla tamamlandı.

Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.