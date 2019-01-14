Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi

son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak olan , hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 8'e 4 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman tam sahada gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla tamamlandı.
Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 14.1.2019 23:52
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