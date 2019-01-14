Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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ile Angulo için kapışıyor

Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor

ile ’ın 19 yaşındaki Kolombiyalı orta saha için girişimde bulunduğu belirtildi.

ve için flaş bir iddiası gündeme geldi... basınından El Vbar'ın haberine göre 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Ivan Angulo için ezeli rakipler transfer girişiminde bulundu. 19 yaşındaki Angulo bu sezon Kolombiya Ligi'nde takımı Envigado ile çıktığı 13 karşılaşmada 529 dakika süre alırken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 'dan Palmeiras'ın da talip olduğu yetenekli oyuncu için kiralama formülünün öncelik olduğu bildirildi. Henüz yeni parlayan Angulo'nun yetenekleriyle gelecek vaat ettiği kaydedildi.

  1. 14.1.2019
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