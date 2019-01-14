Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi... Kolombiya basınından El Vbar'ın haberine göre 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Ivan Angulo için ezeli rakipler transfer girişiminde bulundu. 19 yaşındaki Angulo bu sezon Kolombiya Ligi'nde takımı Envigado ile çıktığı 13 karşılaşmada 529 dakika süre alırken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Brezilya'dan Palmeiras'ın da talip olduğu yetenekli oyuncu için kiralama formülünün öncelik olduğu bildirildi. Henüz yeni parlayan Angulo'nun yetenekleriyle gelecek vaat ettiği kaydedildi.