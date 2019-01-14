Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor
Fenerbahçe ile Galatasaray’ın 19 yaşındaki Kolombiyalı orta saha için girişimde bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi... Kolombiya basınından El Vbar'ın haberine göre 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Ivan Angulo için ezeli rakipler transfer girişiminde bulundu. 19 yaşındaki Angulo bu sezon Kolombiya Ligi'nde takımı Envigado ile çıktığı 13 karşılaşmada 529 dakika süre alırken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Brezilya'dan Palmeiras'ın da talip olduğu yetenekli oyuncu için kiralama formülünün öncelik olduğu bildirildi. Henüz yeni parlayan Angulo'nun yetenekleriyle gelecek vaat ettiği kaydedildi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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