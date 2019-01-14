Efsane ismi unutmadılar
Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis, ölümünün ölümünün 7. yılında unutulmadı.
Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis, ölümünün ölümünün 7. yılında unutulmadı. Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine; Lefter'in ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ve çok sayıda sarılacivertli taraftar katıldı. Bu arada törende F.Bahçe'nin eski futbolcularından Ogün Altıparmak da yer aldı.
FEDERASYONDAN LEFTER MESAJI
Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından Lefter Küçükandonyadis'in ölüm yıldönümü için mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "2018-2019 sezonuna adını vermekten büyük onur duyduğumuz, 'Futbolun Ordinaryüsü' Lefter Küçükandonyadis'i, vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz."
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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