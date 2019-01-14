Efsane ismi unutmadılar

Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis, ölümünün ölümünün 7. yılında unutulmadı. Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine; Lefter'in ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ve çok sayıda sarılacivertli taraftar katıldı. Bu arada törende F.Bahçe'nin eski futbolcularından Ogün Altıparmak da yer aldı.



FEDERASYONDAN LEFTER MESAJI

Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından Lefter Küçükandonyadis'in ölüm yıldönümü için mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "2018-2019 sezonuna adını vermekten büyük onur duyduğumuz, 'Futbolun Ordinaryüsü' Lefter Küçükandonyadis'i, vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz."