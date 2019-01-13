Kanarya farkı – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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Kanarya farkı

Kanarya farkı

’nde ezeli rakibi ’a konuk olan F.Bahçe, tie-break setine giden karşılaşmadan ’lik zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe Opet, ikinci yarısının ilk haftasında 'ı deplasmanda mağlup etti. Maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-14 kazandı. Küfürlü tezahürat nedeniyle ara verilen ikinci seti 25-20 alan , durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti F.Bahçe 25-20 alırken, Beşiktaş 25-23'le maçı tie-break'e taşıdı. Kanarya, 15-11'le durumu 3-2 yaptı ve ligdeki 9. galibiyetini aldı.
  1. 13.1.2019
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