Fenerbahçe’nin konuğu Sakarya – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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’nin konuğu

Fenerbahçe’nin konuğu Sakarya
Avrupa'da fırtına gibi esen ve ligde de zirvedeki yerini koruyan Beko, 14. hafta mücadelesinde saat 13.00'te BB'yi konuk edecek. Günün diğer maçında ise Bahçeehir Koleji, 15.15'te BBSK'yi ağırlayacak. İki karşılaşma da Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.
  1. 13.1.2019
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