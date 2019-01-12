U21’ler Slovakya’ya yenildi: 0-1

İkinci yarı çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe U21 Takımı, hazırlık maçında Slovakya U21 Milli Takımı'na 1-0 yenildi. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki, Acar Sertaç Komsuoğlu ile sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal ve eski futbolculardan Cemil Turan da takip etti.



İLK KEZ YAN YANA

Aralarının? soğuk olduğu belirtilen Ersun Yanal ile Damien Comolli, tribünde yan yana oturdu.