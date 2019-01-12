İkinci yarı çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe U21 Takımı, hazırlık maçında Slovakya U21 Milli Takımı'na 1-0 yenildi.
İkinci yarı çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe U21 Takımı, hazırlık maçında Slovakya U21 Milli Takımı'na 1-0 yenildi. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki, Acar Sertaç Komsuoğlu ile sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal ve eski futbolculardan Cemil Turan da takip etti.
İLK KEZ YAN YANA
Aralarının? soğuk olduğu belirtilen Ersun Yanal ile Damien Comolli, tribünde yan yana oturdu.
- 12.1.2019
-
Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
U21’ler Slovakya’ya yenildi: 0-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.