U21’ler Slovakya’ya yenildi: 0-1 – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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’ler ’ya yenildi: 0-1

U21’ler Slovakya’ya yenildi: 0-1

İkinci yarı çalışmalarını 'da sürdüren Takımı, hazırlık maçında U21 'na 1-0 yenildi.

İkinci yarı çalışmalarını 'da sürdüren Takımı, hazırlık maçında U21 'na 1-0 yenildi. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki, Acar Sertaç Komsuoğlu ile sportif direktör , teknik direktör ve eski futbolculardan Cemil Turan da takip etti.

İLK KEZ YAN YANA
Aralarının? soğuk olduğu belirtilen Ersun Yanal ile Damien Comolli, tribünde yan yana oturdu.

  1. 12.1.2019
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