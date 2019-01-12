Taktiği değiştir Islam coşsun
Ligde 1 gol atabilen İslam Slimani için Galatasaraylı Feghouli, Ersun Yanal'a taktik verdi.
Ligde 1 gol atabilen İslam Slimani için Galatasaraylı Feghouli, Ersun Yanal'a taktik verdi. Cezayirli orta saha, F.Bahçe'nin vatandaşını uygun kullanmadığını belirterek, "İyi iki kanat oyuncunuz, merkezde de etkili bir pasörünüz varsa ve ceza sahasına iyi toplar atarsalar Slimani verimli olur. Onu 2012'den beri tanıyorum, inanılmaz kaliteli bir bitiricidir" dedi.
RANIERI'NİN SLIMANI AŞKI
İngiliz basını, Fulham'ın teknik patronu Claudio Ranieri'nin İslam Slimani'nin transferinde ısrarcı olduğunu belirtti... İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Fulham, Fenerbahçe'nin sağ beki Şilili Mauricio Isla için de devreye girmişti.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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