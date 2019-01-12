Lucas’a Vasco’dan resmi teklif – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Lucas’a Vasco’dan resmi teklif

Lucas’a Vasco’dan resmi teklif

'nin listesindeki için  da Gama resmi teklifte bulundu.

'nin listesindeki için da Gama resmi teklifte bulundu. Globoesporte, ekibinin 18 yaşındaki oyuncu için Parana'ya bonservisinin yüzde 60'ını satın almayı önerdiğini yazdı. Lucas'a ve Fenerbahçe başta olmak üzere Portekiz ve 'dan da taliplerin olduğu vurgulandı. Alex de Souza'nın da 'olumlu referans' verdiği Lucas için Fenerbahçe'nin de yeni bir teklif hazırladığı belirtildi.

  1. 12.1.2019
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