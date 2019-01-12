Lucas’a Vasco’dan resmi teklif

Fenerbahçe'nin listesindeki için Jhonny Lucas Vasco da Gama resmi teklifte bulundu. Globoesporte, Brezilya ekibinin 18 yaşındaki oyuncu için Parana'ya bonservisinin yüzde 60'ını satın almayı önerdiğini yazdı. Lucas'a Juventus ve Fenerbahçe başta olmak üzere Portekiz ve Rusya'dan da taliplerin olduğu vurgulandı. Alex de Souza'nın da 'olumlu referans' verdiği Lucas için Fenerbahçe'nin de yeni bir teklif hazırladığı belirtildi.