Lucas’a Vasco’dan resmi teklif
Fenerbahçe'nin listesindeki için Jhonny Lucas Vasco da Gama resmi teklifte bulundu.
Fenerbahçe'nin listesindeki için Jhonny Lucas Vasco da Gama resmi teklifte bulundu. Globoesporte, Brezilya ekibinin 18 yaşındaki oyuncu için Parana'ya bonservisinin yüzde 60'ını satın almayı önerdiğini yazdı. Lucas'a Juventus ve Fenerbahçe başta olmak üzere Portekiz ve Rusya'dan da taliplerin olduğu vurgulandı. Alex de Souza'nın da 'olumlu referans' verdiği Lucas için Fenerbahçe'nin de yeni bir teklif hazırladığı belirtildi.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Lucas’a Vasco’dan resmi teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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