Kandurayı bu kez çıkarttı

Antalya'da kamp yapan sarı-lacivertli futbolcular, cuma namazını yine Dinler Bahçesi'ndeki camide kıldı. Gözler geçen hafta Araplar'ın yerel kıyafeti kandura ile camiye gelerek gündem olan Benzia'daydı. Cezayirli yıldızın, camiden çıkarken bu kez kandurayı üzerinden çıkartması dikkat çekti.