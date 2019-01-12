Kandurayı bu kez çıkarttı – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Kandurayı bu kez çıkarttı

Kandurayı bu kez çıkarttı

'da kamp yapan sarı-lacivertli futbolcular, cuma namazını yine Dinler 'ndeki camide kıldı.

'da kamp yapan sarı-lacivertli futbolcular, cuma namazını yine Dinler 'ndeki camide kıldı. Gözler geçen hafta Araplar'ın yerel kıyafeti kandura ile camiye gelerek gündem olan Benzia'daydı. Cezayirli yıldızın, camiden çıkarken bu kez kandurayı üzerinden çıkartması dikkat çekti.

  1. 12.1.2019
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