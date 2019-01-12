Genç kraliçeler fark attı: 86-49 – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Genç kraliçeler fark attı: 86-49

Genç kraliçeler fark attı: 86-49

A Takımı'nın pilot takımı , A Grubu 8. Hafta müsabakasında temsilcisi 'yi 86-49 mağlup etti.

A Takımı'nın pilot takımı , A Grubu 8. Hafta müsabakasında temsilcisi 'yi 86-49 mağlup etti. Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma Merve Arı 20 sayı ile en skorer isim oldu.

  1. 12.1.2019
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