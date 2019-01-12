Fenerbahçe, Antalya kampının son gününde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, henüz 6. dakikada İsmail Köybaşı'nın vole golü ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devreye farklı bir kadro ile çıkan Fenerbahçe, 51'de Alkmaarlı Seuntjens'in sayısına engel olamadı.



DIRAR 90 DAKİKA

dakika sonra bu kez Mehmet Ekici tekrar takımı öne geçirdi. 74'te bir kez daha sahneye çıkan Seuntjens durumu yine eşitledi: 2-2. Son sözü ise 83'te Frey söyledi: 3-2. Sezonun ilk yarısında sadece 16 gol atabilen sarı-lacivertli takım, özellikle ilk devre etkili bir futbol ortaya koydu. F.Bahçe'de 90 dakika sahada kalan tek isim Nabil Dirar oldu.



F.Bahçeli taraftarlar hazırlık maçı olmasına rağmen takımı destekledi. Zaman zaman tezahüratlar yaparak oyunculara moral veren sarı-lacivertliler, "Büyük başkan" diye bağırıp Ali Koç'a da sevgi gösterisinde bulundu.



LUCE TRİBÜNDE

Sarı-lacivertli takımın AZ Alkmaar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi. İkili mücadeleyi tribünden takip ederken, Havutçu'nun mücadele sırasında sık sık not tutması da dikkatlerden kaçmadı.



DEMİREL KALEDE

Kamp öncesi özür dileyen ve affedilen kaptan Volkan Demirel maça ilk 11'de başladı. Bir başka affedilen isim Nabil Dirar da kadroda kendine yer buldu. Öte yandan yeni transfer Sadık Çiftpınar da ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Bu arada hafif sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ve Yassine Benzia ise salonda antrenman yaptılar.



FİLE YIRTIK ÇIKTI TAMİR EDİLDİ

Karşılaşma öncesi kale kontrolleri yapılırken AZ Alkmaar'ın seçtiği kalenin filesi yırtık çıktı. Yan hakem, yan filedeki yırtığın onarılmasını istedi. Sahaya giren görevliler direğe tırmanarak yırtık yeri bantladı.



ERSUN YANAL'DAN DRONE'LU KAYIT

Teknik direktör Ersun Yanal iyi bir kamp dönemi geçirdikleini belirterek "Kapanışı da güzel yaptık. Bazı eksikleri görme fırsatımız oldu. Aramıza yeni katılacak isimlerle birlikte özlenen Fenerbahçe'yi seyrettirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. ÖTE yandan teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmayı drone'la kare kare kayıt altına aldırdı. AZ Alkmaar ile oynanan maçı drone yardımıyla havadan çekim ile kaydettiren tecrübeli çalıştırıcının, elde edilecek görüntüleri daha sonradan analiz için kullanacağı ifade edildi



NASIL OYNADILAR

SADIK***

40 yıllık Fenerbahçeli gibiydi. Boyu bir stopere göre kısa olmasına karşın süratiyle bu açığını kapatıyor. Takımın hakkında olumlu konuşabileceğimiz nadir oyuncularından biri.



DIRAR***

Sezonun ilk yarısında takıma böylesine katkı yapan bir oyuncunun kadro dışı bırakılması, yapılan yanlışlığın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yeni dönemde katkı verecektir.



VALBUENA**

Biraz etkisiz kaldı. Uzun bir süre ayağına top gelmediği dakikalar oldu. Topla oynamayı sevdiği için topla buluşamayınca takımını 10 kişi oynattı. Fizik olarak biraz güçsüz kaldı.



SLIMANI*

İlk yarıdaki "mükemmel gol kaçırma" performansını devam ettirecek gibi görünüyor! F.Bahçe forveti olma özelliklerinden çok uzak. Onunla bu sezon nasıl bitecek merak konusu.



EKİCİ***

Kampın öne çıkan isimlerindendi. Kalitesine yakışır bir gol de attı. En büyük sıkıntısı yaşadığı sakatlıklardı. Eğer sakatlık yaşamazsa ikinci yarı Fenerbahçe'nin en büyük silahı olur.



FREY***

Oyun kalitesiyle ve yetenekleriyle ilgili sabaha kadar tartışırız. Ama sahaya bakınca iyi niyetle oynadığını görüyoruz. Fakat Fenerbahçe forvetinin iyi niyetten daha fazla yetenekleri olmalı.



ELJIF**

Herkes ondan çok şey bekliyor ama hala istenen düzeyde değil. Maç 11 başlamasına rağmen istediklerini yapamadı. Rakibine kontrolsüz girişinde kendisini sakatlıyordu.