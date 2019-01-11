Yunus reddetti – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Yunus reddetti

Yunus reddetti

Kanarya'nın litesindeki 'nın F.Bahçe'nin teklifini redettiği vurgulandı.

Kanarya'nın litesindeki 'nın F.Bahçe'nin teklifini redettiği vurgulandı. Wolfsburg'lu oyuncunun "kariyerimi 'da südüreceğim" dediği bildirildi.

  1. 11.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunus reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN