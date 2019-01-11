Slimani gitti geldi
Islam Slimani konusunda F.Bahçe'de enteresan bir süreç yaşandı…
Islam Slimani konusunda F.Bahçe'de enteresan bir süreç yaşandı… Kulislerde konuşulan haberlere göre, yönetim önce Cezayirli oyuncunun gönderilmesini düşündü. Birkaç forvet oyuncusu için görüşmeler yapıldı. Slimani'ye de sözleşmesini feshedilmesinin düşünüldüğü anlatıldı. Slimani de eski takımı Sporting ve Fulham ile temas kurdu. Hatta, "Sporting'e dönmek isterim" açıklaması yaptı. Temas kurulan futbolcular için ortaya çıkan rakamlar F.Bahçe'yi aşınca, Slimani'ye "Bizimlesin" denildi. Slimani de geri döndü.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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