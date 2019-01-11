Slimani gitti geldi – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Slimani gitti geldi

Slimani gitti geldi

Islam Slimani konusunda F.Bahçe'de enteresan bir süreç yaşandı…

Islam Slimani konusunda F.Bahçe'de enteresan bir süreç yaşandı… Kulislerde konuşulan haberlere göre, yönetim önce Cezayirli oyuncunun gönderilmesini düşündü. Birkaç forvet oyuncusu için görüşmeler yapıldı. Slimani'ye de sözleşmesini feshedilmesinin düşünüldüğü anlatıldı. Slimani de eski takımı ve Fulham ile temas kurdu. Hatta, "Sporting'e dönmek isterim" açıklaması yaptı. Temas kurulan futbolcular için ortaya çıkan rakamlar F.Bahçe'yi aşınca, Slimani'ye "Bizimlesin" denildi. Slimani de geri döndü.

  1. 11.1.2019
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