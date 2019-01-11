Sen zaten neşesizdin! – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Sen zaten neşesizdin!

Sen zaten neşesizdin!

Forma giydiği dönemde kaprisleriyle gündemden düşmeyen ve sakatlıktan kurtulamayan! , 'ye salladı.

Forma giydiği dönemde kaprisleriyle gündemden düşmeyen ve sakatlıktan kurtulamayan! , 'ye salladı. Hollandalı futbolcu ülkesinin basınına F.Bahçe'den neden ayrıldığını açıkladı. RvP şu ifadeleri kullandı: "Feyenoord'a eğlence için geri döndüm. Fenerbahçe'de neşemi kaybetmiştim. 'da tekrar buldum."

  1. 11.1.2019
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