Sen zaten neşesizdin!
Forma giydiği dönemde kaprisleriyle gündemden düşmeyen ve sakatlıktan kurtulamayan! Van Persie, Fenerbahçe'ye salladı.
Forma giydiği dönemde kaprisleriyle gündemden düşmeyen ve sakatlıktan kurtulamayan! Van Persie, Fenerbahçe'ye salladı. Hollandalı futbolcu ülkesinin basınına F.Bahçe'den neden ayrıldığını açıkladı. RvP şu ifadeleri kullandı: "Feyenoord'a eğlence için geri döndüm. Fenerbahçe'de neşemi kaybetmiştim. Rotterdam'da tekrar buldum."
- 11.1.2019
-
Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
-
Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
-
Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Sen zaten neşesizdin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.