Sen zaten neşesizdin!

Forma giydiği dönemde kaprisleriyle gündemden düşmeyen ve sakatlıktan kurtulamayan! Van Persie, Fenerbahçe'ye salladı. Hollandalı futbolcu ülkesinin basınına F.Bahçe'den neden ayrıldığını açıkladı. RvP şu ifadeleri kullandı: "Feyenoord'a eğlence için geri döndüm. Fenerbahçe'de neşemi kaybetmiştim. Rotterdam'da tekrar buldum."