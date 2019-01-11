Kanarya’dan kaçış yok – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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’dan kaçış yok

Kanarya’dan kaçış yok

, ’nde evinde ’ı farklı mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla 18. maçında 16. galibiyetini aldı

Erkek Basketbol Takımı, 'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Üç gün önce Khimky'e yenilip 12 maçlık galibiyet serisini sonlandıran , evinde konuk ettiği Litvanya temsilcisi Kaunas'ı 78-61 yenerek zaferlerine kaldığı yerden devam etti. 18'inci maçında 16'ncı galibiyetini alan sarı-lacivertli temsilcimiz liderliğini sürdürdü.

MAÇTAN NOTLAR
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yine ilgi gösterdi.
F.Bahçe, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile 17. maçını oynadı ve 12. kez kazandı.
Fenerbahçe Beko bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
Taraftarlar, bir dönem F.Bahçe forması giyen Zalgiris'in başantrenörü Jasikevicius'i alkışladı.

  1. 11.1.2019
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