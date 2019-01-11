Kanarya’dan kaçış yok
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde evinde Zalgiris Kaunas’ı farklı mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla 18. maçında 16. galibiyetini aldı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Üç gün önce Khimky'e yenilip 12 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Kanarya, evinde konuk ettiği Litvanya temsilcisi Kaunas'ı 78-61 yenerek zaferlerine kaldığı yerden devam etti. 18'inci maçında 16'ncı galibiyetini alan sarı-lacivertli temsilcimiz liderliğini sürdürdü.
MAÇTAN NOTLAR
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yine ilgi gösterdi.
F.Bahçe, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile 17. maçını oynadı ve 12. kez kazandı.
Fenerbahçe Beko bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
Taraftarlar, bir dönem F.Bahçe forması giyen Zalgiris'in başantrenörü Jasikevicius'i alkışladı.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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