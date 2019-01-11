Kanarya’dan kaçış yok

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Üç gün önce Khimky'e yenilip 12 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Kanarya, evinde konuk ettiği Litvanya temsilcisi Kaunas'ı 78-61 yenerek zaferlerine kaldığı yerden devam etti. 18'inci maçında 16'ncı galibiyetini alan sarı-lacivertli temsilcimiz liderliğini sürdürdü.



MAÇTAN NOTLAR

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yine ilgi gösterdi.

F.Bahçe, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile 17. maçını oynadı ve 12. kez kazandı.

Fenerbahçe Beko bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Taraftarlar, bir dönem F.Bahçe forması giyen Zalgiris'in başantrenörü Jasikevicius'i alkışladı.