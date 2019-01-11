Kanarya yine çifte mesaide
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, dün yine çift idman yaptı.
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, dün yine çift idman yaptı. Sabah antrenmanında pas ve şut çalışmasının ardından tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum- defans organizasyonları gerçekleştiren sarı-lacivertliler, akşak idmanında ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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