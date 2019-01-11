Kanarya yine çifte mesaide

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, dün yine çift idman yaptı. Sabah antrenmanında pas ve şut çalışmasının ardından tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum- defans organizasyonları gerçekleştiren sarı-lacivertliler, akşak idmanında ise yarı sahada çift kale maç yaptı.