Kanarya yine çifte mesaide – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Kanarya yine çifte mesaide

Kanarya yine çifte mesaide

Sezonun 'da hazırlanan , dün yine çift idman yaptı.

Sezonun 'da hazırlanan , dün yine çift idman yaptı. Sabah antrenmanında pas ve şut çalışmasının ardından tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum- defans organizasyonları gerçekleştiren sarı-lacivertliler, akşak idmanında ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

  1. 11.1.2019
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