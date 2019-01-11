İlk yarıyı unuttuk – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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İlk yarıyı unuttuk

İlk yarıyı unuttuk

Takımın gençleri , ve kampı değerlendirdiler “Bizim için ligin ilk devresi yok. İkinci yarıya hazırız” dediler.

'nin gençleri Elmas, Kadıoğlu ve Özer FB TV'ye takımın durumunu değerlendirdiler. Berke "Bizim için ligin birinci devresi yok. Hocamızla yaptığımız toplantılarda, takım olarak yaptığımız sohbetlerde ilk yarıyı unutmuş bir takım gibi buradayız" derken, Eljif de "Ersun Hoca ile çok şiddetli antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Çok iyi bir atmosfer var ve inşallah böyle devam eder" ifadesini kullandı. Çok motive bir şekilde hazırlandıklarını belirten genç Ferdi ise "Herkes ikinci yarı daha iyi bir iş çıkarmak için çok motive bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

  1. 11.1.2019
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