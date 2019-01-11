İlk yarıyı unuttuk
Takımın gençleri Eljif, Ferdi ve Berke kampı değerlendirdiler “Bizim için ligin ilk devresi yok. İkinci yarıya hazırız” dediler.
Fenerbahçe'nin gençleri Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer FB TV'ye takımın durumunu değerlendirdiler. Berke "Bizim için ligin birinci devresi yok. Hocamızla yaptığımız toplantılarda, takım olarak yaptığımız sohbetlerde ilk yarıyı unutmuş bir takım gibi buradayız" derken, Eljif de "Ersun Hoca ile çok şiddetli antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Çok iyi bir atmosfer var ve inşallah böyle devam eder" ifadesini kullandı. Çok motive bir şekilde hazırlandıklarını belirten genç Ferdi ise "Herkes ikinci yarı daha iyi bir iş çıkarmak için çok motive bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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