Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Antalya'daki devre arası kampında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak. Sarı lacivertlilerin yapacağı bu karşılaşma, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk maçı olacak. Peki Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte sarı lacivertlilerde oynaması beklenen isimler ve maç bilgilerine dair detaylar...
Devre arası hazılık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Hollanda ekibi Az Alkmaar ile bir hazırlık maçı yapacak. Teknik ekibin oyuncuların son durumunu görmesi açısında büyük önem arz eden maç Antalya'da oynanacak. Mücadelede yeni transfer Saık Çiftpınar'ın yanı sıra affedilen isimlerden Attif ve Dirar'ın da şans bulması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yoğun tempolu bir kamp programı gerçekleşiyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, takımın son durumunu görme şansı bulacağı maçta ikinci yarıda kuracağı ilk 11'i de kısmen de olsa kafasında şekillendirecek. Peki Fenerbahçe için büyük önem arz eden karşılaşma ne zaman oynanacak? İşte yanıtı:
FENERBAHÇE - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - AZ Alkmaar hazırlık mücadelesi 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'da oynanacak. Karşılaşma, FB TV'den canlı olarak yayınlanacak.
- 10.1.2019 15:36
- Güncelleme: 11.1.2019 11:17
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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