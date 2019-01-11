Dış dünyaya kapalı – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Dış dünyaya kapalı

Dış dünyaya kapalı

yönetiminde hazırlıklarını sürdüren , adeta dış dünyayla bağını koparmış durumda.

yönetiminde hazırlıklarını sürdüren , adeta dış dünyayla bağını koparmış durumda. Antermanları basına kapatan usta hocanın takımın çalışmalara iyi konsantre olabilmesi amacıyla böyle bir karar aldığı bildirildi.

  1. 11.1.2019
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