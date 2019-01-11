Dış dünyaya kapalı
Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, adeta dış dünyayla bağını koparmış durumda.
Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, adeta dış dünyayla bağını koparmış durumda. Antermanları basına kapatan usta hocanın takımın çalışmalara iyi konsantre olabilmesi amacıyla böyle bir karar aldığı bildirildi.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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