Bursa maçı pazartesi

Sezonun 2. yarısına Bursa karşılaşmasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerin maç programı belli oldu. Fenerbahçe, 18.hafta mücadelesini 21

Ocak Pazartesi günü deplasmanda 20.00'de oynayacak. 19. haftada Malatya ile 28 Ocak Pazartesi karşılaşacak.