Bursa maçı pazartesi – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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maçı pazartesi

Bursa maçı pazartesi

Sezonun 2. yarısına karşılaşmasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerin maç programı belli oldu.

Sezonun 2. yarısına karşılaşmasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerin maç programı belli oldu. , 18.hafta mücadelesini 21
Ocak Pazartesi günü deplasmanda 20.00'de oynayacak. 19. haftada ile 28 Ocak Pazartesi karşılaşacak.

  1. 11.1.2019
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