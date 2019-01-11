Bursa maçı pazartesi
Sezonun 2. yarısına Bursa karşılaşmasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerin maç programı belli oldu.
Sezonun 2. yarısına Bursa karşılaşmasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerin maç programı belli oldu. Fenerbahçe, 18.hafta mücadelesini 21
Ocak Pazartesi günü deplasmanda 20.00'de oynayacak. 19. haftada Malatya ile 28 Ocak Pazartesi karşılaşacak.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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