Babacar bilmecesi – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Babacar bilmecesi

Babacar bilmecesi

gazeteci , Babacar için çıkan olumsuz haberlerin aksini iddia etti. “, ’nin teklifine sıcak bakıyor” dedi.

Sportif direktör Damien Comolli, forvet transferi yapmayacaklarını söylese de söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertli kulüp için basınından bir iddia daha geldi. Geçtiğimiz günlerde 'nin Khouma Babacar için teklif yaptığı ancak kulübü 'nun reddettiği belirtilmişti. Bu kez de Corriere dello Sport muhabiri Alfredo , tam tersi bir haber yaptı. Sassuolo'da Matri, Raspadori ve Boateng gibi yıldızların arkasında kalan 25 yaşındaki Senegalli forvetin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazan Pedulla, "Babacar'ın satın alma opsiyonlu kiralanmasına Sassuolo sıcak bakıyor" ifadesini kullandı. Piyasa değeri 8 milyon euro civarındaki 1.85'lik forvet ile bir dönem da yakından ilgilenmişti. Babacar, bu sezon 18 maça çıkıp 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 11.1.2019
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