Alex’ten Lucas’a onay
Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen Brezilyalı Jhonny Lucas için Alex de Souza'dan yorum geldi.
Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen Brezilyalı Jhonny Lucas için Alex de Souza'dan yorum geldi. Alex, sosyal medyada, hakkındaki görüşleri sorulan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Onu beğeniyorum, iyi bir futbolcu olma potansiyeli var" yorumu yaptı. 1.70 boyundaki oyuncu Parana'da forma giyiyor.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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