Alex’ten Lucas’a onay – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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’ten Lucas’a onay

Alex’ten Lucas’a onay

Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen için de Souza'dan yorum geldi.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen için de Souza'dan yorum geldi. Alex, sosyal medyada, hakkındaki görüşleri sorulan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Onu beğeniyorum, iyi bir futbolcu olma potansiyeli var" yorumu yaptı. 1.70 boyundaki oyuncu Parana'da forma giyiyor.

  1. 11.1.2019
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