Alex’ten Lucas’a onay

Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen Brezilyalı Jhonny Lucas için Alex de Souza'dan yorum geldi. Alex, sosyal medyada, hakkındaki görüşleri sorulan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Onu beğeniyorum, iyi bir futbolcu olma potansiyeli var" yorumu yaptı. 1.70 boyundaki oyuncu Parana'da forma giyiyor.



