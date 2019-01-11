17 zafer için totem koşusu – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

17 zafer için totem koşusu

17 zafer için totem koşusu

'nin kötü sonuçlar alması nedeniyle futbolculara zoru başarmayı anlatmayı amaçlayan taraftar , totem amacıyla 'den 'a kadar koşuyor.

'nin kötü sonuçlar alması nedeniyle futbolculara zoru başarmayı anlatmayı amaçlayan taraftar , totem amacıyla 'den 'a kadar koşuyor. Zorlu yolu 17 günde koşarak, takımın 2. yarıdaki maçlarını kazanmasını ümit eden Martaş futbolcuların zoru başarabileceğini söyledi.

  1. 11.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

17 zafer için totem koşusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN