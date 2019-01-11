17 zafer için totem koşusu
Fenerbahçe'nin kötü sonuçlar alması nedeniyle futbolculara zoru başarmayı anlatmayı amaçlayan taraftar Rıza Martaş, totem amacıyla İzmir'den İstanbul'a kadar koşuyor.
Fenerbahçe'nin kötü sonuçlar alması nedeniyle futbolculara zoru başarmayı anlatmayı amaçlayan taraftar Rıza Martaş, totem amacıyla İzmir'den İstanbul'a kadar koşuyor. Zorlu yolu 17 günde koşarak, takımın 2. yarıdaki maçlarını kazanmasını ümit eden Martaş futbolcuların zoru başarabileceğini söyledi.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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