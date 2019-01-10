Volkan Ballı: "Kolej havası var" – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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: "Kolej havası var"

Volkan Ballı: "Kolej havası var"

İdari menajer Ballı, “Takımda kolej havası var. 24 saat değil, 25 saat çalışıp ’yi bu noktadan çıkaracağız” dedi.

İdari menajerliğe getirilen , kampında FB TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte Ballı'dan inciler:

böyle bir süreç çok fazla yaşamamıştır. Daha önce görev yaptığımda ikincilik bile bizi kahrediyordu. 24 saat değil, 25 saat çalışacağız. Fenerbahçe'yi bu noktadan çıkaracağız.
Takımda yüzler gülüyor. Bir kolej havası var. Bu arkadaşlığın sahaya mutlaka yansıyacağını düşünüyorum.
Gelecek sezon ilk hedef şampiyonluk.
Kadroya katılımlar olabilir. Çalışmalar devam ediyor.
Kupayı da önemsiyoruz. Özellikle Avrupa'ya gidebilme noktasında en kolay yol orası gibi görünüyor.
Comolli de buraya geldi. 'a dönecek, sonra maç için (Alkmaar ile oynanacak hazırlık maçı) bir daha gelecek.

ERSUN HOCA GECE 1'DE ÇALIŞIYOR
çok iyi hoca. Bir akademisyen teknik direktör. İşin bilimsel yönünü çok iyi bilen birisi. Ekibi de öyle. Gece 1'de bir bakıyorum hoca ve ekibi çalışıyor.

ALEX ARTIK TESİSLERE GİREBİLECEK
Alex de Souza geldiğinde artık Samandıra'ya girebilecek. Dün bir mesajlaşma oldu. Bu çok güzel bir şey. Onlar bizim takımımız için ter akıttılar. Eski futbolcularımız başımızın tacı.

  1. 10.1.2019
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