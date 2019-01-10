Volkan Ballı: "Kolej havası var"
İdari menajer Ballı, “Takımda kolej havası var. 24 saat değil, 25 saat çalışıp Fenerbahçe’yi bu noktadan çıkaracağız” dedi.
İdari menajerliğe getirilen Volkan Ballı, Antalya kampında FB TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte Ballı'dan inciler:
Fenerbahçe böyle bir süreç çok fazla yaşamamıştır. Daha önce görev yaptığımda ikincilik bile bizi kahrediyordu. 24 saat değil, 25 saat çalışacağız. Fenerbahçe'yi bu noktadan çıkaracağız.
Takımda yüzler gülüyor. Bir kolej havası var. Bu arkadaşlığın sahaya mutlaka yansıyacağını düşünüyorum.
Gelecek sezon ilk hedef şampiyonluk.
Kadroya katılımlar olabilir. Çalışmalar devam ediyor.
Kupayı da önemsiyoruz. Özellikle Avrupa'ya gidebilme noktasında en kolay yol orası gibi görünüyor.
Comolli de buraya geldi. İstanbul'a dönecek, sonra maç için (Alkmaar ile oynanacak hazırlık maçı) bir daha gelecek.
ERSUN HOCA GECE 1'DE ÇALIŞIYOR
Ersun Yanal çok iyi hoca. Bir akademisyen teknik direktör. İşin bilimsel yönünü çok iyi bilen birisi. Ekibi de öyle. Gece 1'de bir bakıyorum hoca ve ekibi çalışıyor.
ALEX ARTIK TESİSLERE GİREBİLECEK
Alex de Souza geldiğinde artık Samandıra'ya girebilecek. Dün bir mesajlaşma oldu. Bu çok güzel bir şey. Onlar bizim takımımız için ter akıttılar. Eski futbolcularımız başımızın tacı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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