Van der Wiel için karar günü – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Van der için karar günü

Van der Wiel için karar günü

, ?geçtiğimiz temmuz ayında 'a yaptığı bildirimde eski futbolcu Van der ile iki davası olduğunu açıklamıştı.

, ?geçtiğimiz temmuz ayında 'a yaptığı bildirimde eski futbolcu Van der ile iki davası olduğunu açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, Wiel'in doktoru Madina Turakulova'nın düzenlediği sahte rapor ile Hollandalı futbolcunun faiziyle kazandığı 245 bin euro'ya ilişkin açtığı dava bugün 'nde (CAS) görülecek. F.Bahçe'nin 2016-17 sezonu öncesi transfer ettiği 30 yaşındaki futbolcu, 17 resmi maçta forma giymişti.

  1. 10.1.2019
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