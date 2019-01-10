Van der Wiel için karar günü
Fenerbahçe, ?geçtiğimiz temmuz ayında KAP'a yaptığı bildirimde eski futbolcu Van der Wiel ile iki davası olduğunu açıklamıştı.
Fenerbahçe, ?geçtiğimiz temmuz ayında KAP'a yaptığı bildirimde eski futbolcu Van der Wiel ile iki davası olduğunu açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, Wiel'in doktoru Madina Turakulova'nın düzenlediği sahte rapor ile Hollandalı futbolcunun faiziyle kazandığı 245 bin euro'ya ilişkin açtığı dava bugün Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görülecek. F.Bahçe'nin 2016-17 sezonu öncesi transfer ettiği 30 yaşındaki futbolcu, 17 resmi maçta forma giymişti.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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