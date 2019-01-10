Van der Wiel için karar günü

Fenerbahçe, ?geçtiğimiz temmuz ayında KAP'a yaptığı bildirimde eski futbolcu Van der Wiel ile iki davası olduğunu açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, Wiel'in doktoru Madina Turakulova'nın düzenlediği sahte rapor ile Hollandalı futbolcunun faiziyle kazandığı 245 bin euro'ya ilişkin açtığı dava bugün Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görülecek. F.Bahçe'nin 2016-17 sezonu öncesi transfer ettiği 30 yaşındaki futbolcu, 17 resmi maçta forma giymişti.