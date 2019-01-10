Takım iyi olursa goller de gelir
Slimani, bir forvetin gol atmasının takıma bağlı olduğunu belirterek, “İkinci yarıda kesinlikle gollerim gelecek” dedi.
İlk yarının eleştirilen ismi İslam Slimani, kampta FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Cezayirli oyuncu sadece 1 gol atmasıyla ilgili olarak, "Forvetler gol atamadığında eleştirilir, bu çok normaldir. Ancak her şey Slimani'ye bağlı değildir. Ben kendimi tanıyorum, oynadığımda herşeyi veren bir oyuncuyum. Biz bir takım oyunu oynuyoruz. İşler iyi gittiğinde forvetler de daha iyi performans sergiliyor. Ligin 2. döneminde kesinlikle gollerim gelecektir. Takım da daha iyi olursa hep birlikte daha iyi bir yolda ilerlemiş oluruz" ifadelerini kullandı. Slimani, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için en iyi hedef olduğunu da dile getirdi.
ZENİT KADAR İYİYİZ
Islam, Avrupa Ligi'nde eşleştikleri Zenit için, "Zenit iyi bir takım ama biz de çok iyi bir takımız. Maç maç ilerlememiz gerekiyor. Bize lazım olan turu getirecek skoru alabilmek" yorumu yaptı.
- 10.1.2019
-
800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
-
Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
-
Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Takım iyi olursa goller de gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.