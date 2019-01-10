Takım iyi olursa goller de gelir

İlk yarının eleştirilen ismi İslam Slimani, kampta FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Cezayirli oyuncu sadece 1 gol atmasıyla ilgili olarak, "Forvetler gol atamadığında eleştirilir, bu çok normaldir. Ancak her şey Slimani'ye bağlı değildir. Ben kendimi tanıyorum, oynadığımda herşeyi veren bir oyuncuyum. Biz bir takım oyunu oynuyoruz. İşler iyi gittiğinde forvetler de daha iyi performans sergiliyor. Ligin 2. döneminde kesinlikle gollerim gelecektir. Takım da daha iyi olursa hep birlikte daha iyi bir yolda ilerlemiş oluruz" ifadelerini kullandı. Slimani, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için en iyi hedef olduğunu da dile getirdi.



ZENİT KADAR İYİYİZ

Islam, Avrupa Ligi'nde eşleştikleri Zenit için, "Zenit iyi bir takım ama biz de çok iyi bir takımız. Maç maç ilerlememiz gerekiyor. Bize lazım olan turu getirecek skoru alabilmek" yorumu yaptı.