Son iddia Ndongala

Fenerbahçe için bir iddia da Belçika'dan geldi. Sarı lacivertli takımın, Genk'in yıldız oyuncusu Dieumerci Ndongala'yı transfer radarına aldığı vurgulanırken, Comolli'nin kulüp yetkilileri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ileri sürüldü. 27 yaşındaki Kongolu sağ açık ligde bu sezon 20 maçta 3 gol, 3 asiste imza attı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ndongala'nın piyasa değerinin 2.5 milyon euro olduğu bildirildi.