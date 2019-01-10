Son iddia Ndongala
Fenerbahçe için bir iddia da Belçika'dan geldi.
Fenerbahçe için bir iddia da Belçika'dan geldi. Sarı lacivertli takımın, Genk'in yıldız oyuncusu Dieumerci Ndongala'yı transfer radarına aldığı vurgulanırken, Comolli'nin kulüp yetkilileri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ileri sürüldü. 27 yaşındaki Kongolu sağ açık ligde bu sezon 20 maçta 3 gol, 3 asiste imza attı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ndongala'nın piyasa değerinin 2.5 milyon euro olduğu bildirildi.
- 10.1.2019
-
800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
-
Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
-
Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Son iddia Ndongala haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.