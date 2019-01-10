Son iddia Ndongala – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Son iddia Ndongala

Son iddia Ndongala

için bir iddia da 'dan geldi.

için bir iddia da 'dan geldi. Sarı lacivertli takımın, Genk'in yıldız oyuncusu Dieumerci Ndongala'yı transfer radarına aldığı vurgulanırken, Comolli'nin kulüp yetkilileri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ileri sürüldü. 27 yaşındaki Kongolu sağ açık ligde bu sezon 20 maçta 3 gol, 3 asiste imza attı. Avrupa Ligi'nde de 10 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ndongala'nın piyasa değerinin 2.5 milyon euro olduğu bildirildi.

  1. 10.1.2019
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