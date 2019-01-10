Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel ve Şener Özbayraklı ile görüşmelere başladı. 34 yaşındaki Skrtel'e 2 yıllık, Şener'e ise 3 yıllık yeni kontrat önerildi. Şener'in teklife olumlu baktığı bildirildi. Skrtel ise düşünmek için süre istedi. Slovak stoperin menajeri, Fenerbahçe dışında Barcelona ve birçok kulüpten teklif aldıklarını açıklamıştı.