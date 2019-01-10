Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme

Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme

, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ile görüşmelere başladı.

, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ile görüşmelere başladı. 34 yaşındaki Skrtel'e 2 yıllık, Şener'e ise 3 yıllık yeni kontrat önerildi. Şener'in teklife olumlu baktığı bildirildi. Skrtel ise düşünmek için süre istedi. Slovak stoperin menajeri, Fenerbahçe dışında ve birçok kulüpten teklif aldıklarını açıklamıştı.

  1. 10.1.2019
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