Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel ve Şener Özbayraklı ile görüşmelere başladı.
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel ve Şener Özbayraklı ile görüşmelere başladı. 34 yaşındaki Skrtel'e 2 yıllık, Şener'e ise 3 yıllık yeni kontrat önerildi. Şener'in teklife olumlu baktığı bildirildi. Skrtel ise düşünmek için süre istedi. Slovak stoperin menajeri, Fenerbahçe dışında Barcelona ve birçok kulüpten teklif aldıklarını açıklamıştı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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