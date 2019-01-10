Potada rakip Kaunas – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Potada rakip Kaunas

Potada rakip Kaunas

Avrupa Ligi'nde 12 maçlık yenilmezliğini Khimki karşısında kaybeden Beko, 18. haftada bugün 'ı konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde 12 maçlık yenilmezliğini Khimki karşısında kaybeden Beko, 18. haftada bugün 'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 20.45'te oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Kanarya karşılaşma öncesi 15 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider. Zalgiris'in ise 7 galibiyeti bulunuyor.

TYLER ENNİS 2. KEZ BABA
Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı basketbolcusu ikinci kez baba oldu. Tyler ve eşi Ericka, yeni dünyaya gelen kızlarına Alaia adını verdi.

  1. 10.1.2019
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