Potada rakip Kaunas

THY Avrupa Ligi'nde 12 maçlık yenilmezliğini Khimki karşısında kaybeden Fenerbahçe Beko, 18. haftada bugün Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 20.45'te oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Kanarya karşılaşma öncesi 15 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider. Zalgiris'in ise 7 galibiyeti bulunuyor.



TYLER ENNİS 2. KEZ BABA

Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı basketbolcusu Tyler Ennis ikinci kez baba oldu. Tyler ve eşi Ericka, yeni dünyaya gelen kızlarına Alaia adını verdi.