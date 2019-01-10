Potada rakip Kaunas
THY Avrupa Ligi'nde 12 maçlık yenilmezliğini Khimki karşısında kaybeden Fenerbahçe Beko, 18. haftada bugün Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.
THY Avrupa Ligi'nde 12 maçlık yenilmezliğini Khimki karşısında kaybeden Fenerbahçe Beko, 18. haftada bugün Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 20.45'te oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Kanarya karşılaşma öncesi 15 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider. Zalgiris'in ise 7 galibiyeti bulunuyor.
TYLER ENNİS 2. KEZ BABA
Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı basketbolcusu Tyler Ennis ikinci kez baba oldu. Tyler ve eşi Ericka, yeni dünyaya gelen kızlarına Alaia adını verdi.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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